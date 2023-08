Calciomercato – La Lazio ci prova per Samardzic: l’offerta capitolina

In questa sessione di calciomercato la Lazio prova il colpo a sorpresa Lazar Samardzic: ecco qual è l'idea dei biancocelesti

In questa sessione di calciomercato la Lazio è stata una delle squadre più attive. Numerosi i colpi messi a segno per accontentare il tecnico degli Aquilotti Maurizio Sarri. Già ufficiali gli acquisti di Gustav Isaksen, Valentin Castellanos, Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, ma non sembra che i biancocelesti vogliano fermarsi qui.