Calciomercato – L’annuncio: “Luis Alberto vuole andare al Milan”

Carmelo Barillà

In casa Lazio continua a tener banco il caso Luis Alberto. Lo spagnolo rimane un obiettivo di calciomercato del Milan, ancora alla ricerca di un trequartista per sostituire Hakan Calhanoglu. Il futuro del numero 10 biancoceleste resta in bilico, nonostante le parole del ds laziale Igli Tare a rassicurare i tifosi: "È tornato ed è già in ritiro con la squadra ad Auronzo di Cadore", ha detto l'albanese durante la presentazione dei calendari di Serie A su DAZN.

Come noto, Luis Alberto non si era presentato alle visite mediche della nuova stagione e non era stato convocato da Maurizio Sarri per il ritiro estivo. La crepa che si è aperta tra la Lazio e il calciatore, nonostante le apparenze e le frasi di circostanza, sembra essere insanabile. Ma imbastire una trattativa per le squadre interessate non sarà facile.

Claudio Lotito, presidente biancoceleste, è infatti un osso durissimo. Il patron della Lazio non intende scendere sotto i 45-50 milioni di euro. Juventus e Milan hanno fatto dei timidi sondaggi, ma l'affare a queste cifre resta impraticabile. Decisiva potrebbe però essere la volontà del calciatore.

Qualora Luis Alberto si metta di traverso e chieda a tutti i costi di essere ceduto, infatti, ci sarebbero due strade percorribili. La prima sarebbe quella di mettere in disparte il calciatore, che ha comunque un contratto lungo (scadenza 2025). La seconda sarebbe quella di accontentare il giocatore.

A spingere per l'ultima soluzione ci sono le parole del giornalista Paolo Cericola ai microfoni di ‘Radio Radio’: "Luis Alberto è di umore nerissimo, ha deciso di voler andare via! Ritiene chiusa la sua parentesi in biancoceleste. Accetterà di pagare la multa, ma ha detto a Tare di voler andare al Milan".

"La valutazione della Lazio è importante – prosegue Cericola – così come il suo ingaggio da 4 milioni. Oggi ci sarà il confronto con Sarri, ma difficile pensare che possa fargli cambiare idea". Una piccola apertura, dunque. Il Milan e i tifosi rossoneri sperano.