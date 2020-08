Calciomercato – La Reggina pensa ad un altro ex Milan: Rami

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – La Reggina pensa ad un altro ex Milan, dopo Jeremy Menez, per rinforzare la propria squadra in Serie B: è Adil Rami. L’indiscrezione è riportata dal collega esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Rami è attualmente svincolato, dunque il suo cartellino costerà zero. Rami è un classe 1985, a dicembre compirà 35 anni. In questa stagione ha giocato prima al Sochi, in Russia, poi con il Fenerbahce in Turchia: 7 le presenze totali accumulate.

