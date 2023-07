Calciomercato – Kessié ancora in bilico tra Barcellona e Juventus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, continua la telenovela con protagonista Franck Kessié, in bilico tra Barcellona e Juventus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, continua la telenovela di mercato con protagonista Franck Kessié, in bilico tra Barcellona e Juventus. Il centrocampista ivoriano sarebbe ancora in trattativa con il club spagnolo in vista della prossima stagione. Le due parti starebbero discutendo sull'importanza dell'ex Milan nello scacchiere tattico di Xavi.