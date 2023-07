Calciomercato – Tra Kane e il Bayern Monaco spunta… il PSG

Secondo quanto riportato da Bild, noto quotidiano sportivo tedeso, il PSG si sarebbe unito al Bayern Monaco per la corsa all'attaccante inglese Harry Kane . Nonostante un contratto in scadenza nel 2024, il Tottenham continua a fare muro, chiedendo oltre 100 milioni di euro per la cessione del centravanti.

Il Bayern Monaco, che fino ad oggi pareva essere l'unica pretendente, non vorrebbe andare oltre i 70 milioni di euro. L'entrata in scena del PSG, in questo caso, potrebbe far saltare il banco. I parigini, infatti, soprattutto qualora riuscissero a vendere Kylian Mbappé, avrebbero assoluto bisogno di un attaccante da top club. L'eventuale cessione di Kane, inoltre, potrebbe scatenare un domino per quanto riguarda gli attaccanti, con Vlahovic che potrebbe avvicinarsi al Real Madrid.