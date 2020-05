Calciomercato – Kaio Jorge, non solo Milan: occhio alla Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina noi di PianetaMilan.it vi abbiamo raccontato del sondaggio del Milan per Kaio Jorge, talentuoso attaccante del Santos. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è davvero appeso ad un filo e le parole odierne di Sinisa Mihajlovic non hanno fatto altro che confermare le voci circolate in queste settimane. Kaio Jorge è un classe 2002 e rispecchia alla perfezione i canoni che Ivan Gazidis vuole per il Milan del prossimo anno.

Attenzione però alla concorrenza: sarebbe ingenuo pensare che nessun altro possa interessarsi al brasiliano. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’ la Juventus sarebbe in prima linea per provare a mettere le mani sul giocatore, che nei giorni scorsi ha dichiarato: “Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa, ma ora resto concentrato solo sul Santos”. Un campanello d’allarme per il Milan, che non può e non deve farsi scappare uno dei prossimi potenziali crack del calcio mondiale.

