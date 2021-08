Calciomercato Juventus – Torna Kean, è ufficiale: cifre e dettagli

Le ultime news sul calciomercato della Juventus: Moise Kean è il nuovo colpo dei bianconeri. Ecco formula e modalità dell'operazione

Il centravanti italiano, classe 2000, aveva infatti lasciato i bianconeri nell'estate 2019 per andare all'Everton. Dopo aver giocato in prestito nel PSG nell'ultima stagione, ora il ragazzo torna a Torino. Qui di seguito il comunicato ufficiale della 'Vecchia Signora'.