Juventus, Ronaldo passa al Manchester United: il comunicato ufficiale

Cristiano Ronaldo si trasferisce in via ufficiale dalla Juventus al Manchester United. Impatto economico negativo per 14 milioni nel bilancio

Daniele Triolo

La Juventus ha ceduto in via ufficiale il cartellino di Cristiano Ronaldo, classe 1985, al Manchester United. Il club bianconero, sui propri canali ufficiali, ha comunicato le cifre definitive dell'operazione per il ritorno di CR7 ai 'Red Devils'. Ecco, qui di seguito, la nota ufficiale della società di Corso Galileo Ferraris.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Manchester United FC Ltd. Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo, a fronte di un corrispettivo di 15 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 8 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi".

"Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a 14,0 milioni. Questo per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore", conclude la nota della Juventus sull'addio, definitivo, a Cristiano Ronaldo, autore di 101 gol in 135 gare in maglia bianconera. Milan, preso Messias: i dettagli sull'acquisto del brasiliano >>>