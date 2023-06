Calciomercato Juventus – Rinnovo Rabiot, l’offerta dei bianconeri

La Juventus ha presentato un'offerta ad Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ecco la situazione

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la Juventus ha presentato ad Adrien Rabiot un'offerta per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La dirigenza della 'Vecchia Signora', infatti, non ha perso le speranze di poterlo trattenere in organico.