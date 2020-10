Calciomercato Juventus – Quarta punta cercasi: i nomi di Paratici

Ultime Mercato Juventus: Paratici pensa a un attaccante

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Una delle principali richieste di Andrea Pirlo nella scorsa sessione di mercato era quella di una quarta punta da affiancare ai tre tenori già in rosa nella Juventus. Altra idea aveva Fabio Paratici, che ha preferito puntare su Federico Chiesa, spendendo una cifra importante. Ora, però, sembra aver cambiato opinione e a gennaio è pronto a rimediare e accontentare Pirlo. Si era pensato a Moise Kean, poi andato al Paris Saint-Germain, quindi ora bisogna trovare altre soluzioni.

Sono tre i nomi attualmente sul taccuino di Paratici, tutti giovani e di grande prospettiva e talento. Il primo è Myron Boadu, classe 2001 dell’AZ Alkmaar, che nonostante l’età ha già stupito tutti e continua a segnare a raffica. Per lui dovrebbero bastare 18 milioni, cifra comunque importante per un 2001. Poi sempre in Olanda c’è Donyell Malen, punta del PSV Eindhoven classe 1999. Leggermente più costoso: 25 milioni. C’è però soprattutto un’altra ipotesi.

Si tratta di un giovane italiano: Gianluca Scamacca. Anche lui classe 1999. Attualmente in prestito al Genoa, è nel mirino di molti top club, tra cui anche il Milan. Il Sassuolo ne detiene il cartellino e come noto è società molto amica della Juventus. Il prezzo potrebbe dunque essere molto basso: 5 milioni circa. I bianconeri ci pensano, soluzione di qualità a basso costo.

