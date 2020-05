Calciomercato Juventus – PSG su Pjanic: scambio con Paredes?

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus la prossima stagione. I rapporti non sono idilliaci già da tempo, complici le prestazioni non positive del bosniaco. L’ultima indiscrezione, riferita dai colleghi di Sky Sport, parla di un possibile interessamento del PSG.

Un ritorno di fiamma del club parigino per Pjanic, ritenuto il centrocampista ideale per rinforzare la mediana. Tra i nomi sul taccuino di Leonardo c’è anche Ismael Bennacer, ma il Milan non è intenzionato a cederlo. Il profilo del bosniaco sarebbe certamente più completo, soprattutto in termini d’esperienza, rispetto all’algerino. Si parla di uno scambio con Leandro Paredes. Proprio il centrocampista argentino era stato accostato all’Inter soltanto ieri nell’ambito di uno scambio per il riscatto di Icardi.

Intanto, sempre in tema PSG, si apre uno spiraglio sul ritorno di Thiago Silva al Milan >>>

