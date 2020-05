PSG, riscatto Icardi con scambio: all’Inter andrà un obiettivo del Milan

CALCIOMERCATO INTER – Il riscatto di Mauro Icardi da parte del PSG è possibile. Dalle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, precisamente dal portale ‘todofichajes.com’, si va verso uno scambio. L’inserimento di una contropartita da parte del PSG per abbassare il prezzo che percepirà l’Inter.

All’Inter dovrebbe andare un ex obiettivo del Milan, Leandro Paredes. Il centrocampista argentino che a Parigi non ha trovato molto spazio ultimamente. Un argentino per un altro. Le cifre dell’affare sarebbero le seguenti: Icardi al PSG e Leandro Paredes all’Inter, con conguaglio di 30 milioni ai nerazzurri. Un abbassamento parecchio importante del prezzo di 65 milioni fissato per il riscatto dell’attaccante. Intanto ecco il primo rinforzo in difesa per il Milan con Rangnick >>>

