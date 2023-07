“Lukaku non lo vogliamo”: Juventus, contestazione dei tifosi (Video)

Romelu Lukaku, attaccante tornato al Chelsea per fine prestito dopo l'ultimo anno all'Inter, è nel mirino della Juventus. I bianconeri, come noto, hanno presentato ai 'Blues' un'offerta di 40 milioni di euro (bonus inclusi) per acquistare il centravanti belga, classe 1993, con il quale c'è già un accordo per un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus.