Calciomercato Juventus – Locatelli non si muove da Sassuolo: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – La Juventus spinge per avere Manuel Locatelli. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha incontrato nei giorni scorsi il collega del Sassuolo Giovanni Carnevali per parlare del futuro dell’ex giocatore del Milan. Nonostante l’interesse concreto, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere di Torino’, il classe 1998 non si muoverà dal club neroverde. Decisiva la scelta della società di accontentare la volontà del suo allenatore Roberto De Zerbi, che ha chiesto espressamente la sua conferma.

