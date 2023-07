Calciomercato Juventus – Kessié in bianconero, si può fare: ecco come

Calciomercato Juventus: assalto a Kessié possibile

Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell'area tecnica del club bianconero, tenterà di avere un contatto diretto con il giocatore africano. Ottenere la sua disponibilità a tornare a giocare in Serie A dopo le esperienze con Atalanta e Milan è fondamentale, poi, per portare avanti la trattativa con il Barcellona. Il Barça potrebbe sacrificare Kessié, che con il tecnico Xavi non è di certo un titolare fisso, per fare cassa ed alleggerire il monte stipendi. Motivo per cui preferirebbe cederlo o in Premier League o nella Saudi Pro League, campionati che intrigano il giocatore.