Calciomercato Juventus – Si complica la pista Kessié: c’è un club inglese

In questa sessione di calciomercato, la Juventus sta puntando ad un ex Milan, Franck Kessié: sulle sue orme anche un club inglese

Il classe '96 conosce bene il campionato italiano, dato che ha militato in Serie A per molti anni, prima all'Atalanta e poi al Milan. Il ventiseienne sembrerebbe ormai fuori dal progetto di Xavi e dei Blaugrana. Come riportato dal Corriere della Sera, la strada però per arrivare all'ex Diavolo pare si sia complicata, perché all'interno della trattativa si è inserito il Tottenham. Il club inglese vorrebbe acquistare a titolo definitivo il giocatore.