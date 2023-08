Juventus, interessa Donnarumma: possibile ritorno in Italia per l’ex Milan

In un calciomercato sempre più pazzo come quello al quale stiamo assistendo quest'anno non finiscono mai le sorprese e i colpi di scena. Dopo l'accostamento di Romelu Lukaku ai bianconeri ora c'è un'altra suggestione che stupisce molto i tifosi. Infatti la Juventus ha effettuato un primo sondaggio sul portiere ex Milan Gianluigi Donnarumma attualmente in forza al Paris Saint Germain.