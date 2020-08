Calciomercato Juventus – CR7 verso il PSG: contattato Mendes

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Il motivo per cui Cristiano Ronaldo debba restare alla Juventus, dopo aver sprecato due stagioni della sua carriera, non è molto chiaro. Nonostante qualche smentita dalla società, e qualche indiscrezioni dei media, CR7 sta concretamente pensando di lasciare la Juve. A 35 anni non può permettersi altre stagioni a vuoto, senza competere minimamente in Champions League (chiedere ad Ajax e Lione).

Ed infatti da settimane si parla di un possibile addio, con il PSG in agguato. In giornata è arrivata la notizia dei colleghi francese de Le 10 Sport, secondo cui il “PSG prepara un colpo colossale: CR7“. Con la brutta (ma non è una novità) eliminazione dalla Champions League e il ribaltone in panchina, la Juve è in un momento particolare, del quale Leonardo – raccontano i collehi di FootMercato – vuole approfittare. Già contattato Jorge Mendes, agente dell’attaccante, le parti approfondiranno la questione a Lisbona, durante le Final Eight di Champions.

