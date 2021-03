Calciomercato Juventus – Buffon ai saluti: due idee per il futuro | News

Le ultime news sul calciomercato della Juventus: Gianluigi 'Gigi' Buffon, classe 1978, si è sentito accantonato in questa stagione bianconera

'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato della Juventus, hanno evidenziato come Gianluigi 'Gigi' Buffon, classe 1978, sia entrato nell'ottica delle idee di lasciare i bianconeri al termine della stagione. Questo perché, finora, in quest'annata ha collezionato appena 10 presenze in tutte le competizioni. Buffon si è sentito un po' accantonato e, nonostante abbia 43 anni, si sente ancora in grado di recitare un ruolo da protagonista.