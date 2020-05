Calciomercato Juventus – Bonucci, il Manchester City preme: la risposta

CALCIOMERCATO JUVENTUS – L’ex capitano del Milan Leonardo Bonucci compie oggi 33 anni. Un’avventura durata un solo anno in rossonero, prima che la nostalgia Juventus prendesse il sopravvento. Il difensore centrale si è ripreso la difesa bianconera a suon di prestazioni convincenti, diventandone nuovamente il leader. Non è un mistero l’appezzamento di Pep Guardiola nei suoi confronti, visto il tentativo del Manchester City di qualche anno fa. Ma, secondo quanto riferisce ‘Goal’, il club inglese avrebbe avanzato una nuova proposta alla Juventus per Bonucci, ricevendo un ulteriore e secco no dalla dirigenza bianconera. Intanto il Milan non molla un attaccante del Real Madrid: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓