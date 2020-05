VIDEO JUVENTUS – Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, compie oggi 33 anni. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, squadra con cui ha esordito anche in Serie A, Bonucci è stato per anni una colonna bianconera, quindi capitano del Milan nella stagione 2017-2018 prima di far ritorno a Torino. I momenti top del centrale viterbese in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓