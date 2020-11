Calciomercato Inter – Sfida al Milan per un grande talento

Ultime Notizie Mercato Inter: Szoboszlai, duello al Milan

CALCIOMERCATO INTER – Mentre l’Inter fatica in campo, negli uffici della dirigenza si pensa già al mercato e a cosa sarebbe necessario fare per migliorare la situazione. Antonio Conte, come sempre, è molto esigente e chiede rinforzi, soprattutto a centrocampo, dove Christian Eriksen continua a essere un pesce fuor d’acqua. Il danese potrebbe partire per circa 50 milioni già a gennaio e poi si potrebbe provare ad arrivare ad altri giocatori. In particolare a uno, sul quale da tempo c’è anche il Milan.

Si tratta di Dominik Szoboszlai, talento ungherese classe 2000 del RB Salisburgo. Le due milanesi lo inseguono da ormai circa due anni, ma finora era davvero difficile arrivarci. C’è una clausola rescissoria da circa 25 milioni, ma Szoboszlai non aveva intenzione di lasciare Salisburgo. Il suo contratto però è in scadenza nel 2022 e dunque le prossime sessioni sono le ultime in cui potrebbe lasciare il club austriaco portando soldi. Inter e Milan sono pronte a dar vita all’ennesimo derby di calciomercato. Anche se c’è anche tanta altra concorrenza, quindi non è neanche detto che alla fine sia una delle due meneghine ad aggiudicarselo.

