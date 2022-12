Calciomercato Inter – Lukaku, news sul futuro: contatto con il Chelsea

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, è tornato in nerazzurro nel calciomercato estivo 2021. Finora 2 gol e tanti infortuni. Adesso la svolta

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante che l'Inter ha riportato in nerazzurro la scorsa estate in prestito secco dal Chelsea e che ha appena salutato i Mondiali in Qatar, eliminato con il suo Belgio nella fase a gironi.

L'Inter, come si ricorderà, aveva ripreso Lukaku nel calciomercato estivo 2021 con la formula del prestito per un anno, pagando ai 'Blues'8 milioni di euro più 4 di bonus. Nell'accordo, però, è prevista un'intesa verbale per il rinnovo del prestito del centravanti classe 1993 per un'ulteriore stagione, fino, dunque, al 30 giugno 2024.

Calciomercato Inter, Lukaku-ter nel 2023? Il punto — Negli ultimi giorni, ha rivelato la 'rosea', c'è stato un nuovo contatto tra Chelsea e Inter, un 'aggiornamento della situazione' tra le parti. Nel corso del quale i nerazzurri hanno capito che i londinesi non rivogliono il giocatore dalle parti di 'Stamford Bridge'. Il Chelsea non immagina un futuro con Lukaku in rosa, lo considerano un capitolo già chiuso.

Il giocatore, dal canto suo, si è pentito di aver lasciato l'Inter un anno e mezzo fa e, pertanto, è allineato sulla medesima corrente di pensiero. Vuole restare alla corte di Simone Inzaghi, ha sempre pensato che il ritorno a Milano della scorsa estate non fosse momentaneo. Ma non è tutto.

Il bomber belga vuole ripagare la fiducia dei nerazzurri — Perché il Chelsea, che per evitare una minusvalenza dovrebbe intercettare un club che acquisti Lukaku per 70 milioni di euro nell'estate 2023, vede in un nuovo prestito all'Inter l'unica strada per non svalutare il suo investimento. Il club di Steven Zhang, quindi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', viste le condizioni fisiche di Lukaku in questa stagione e il fallimento ai Mondiali, ha anche spazio per rinegoziare i termini economici al ribasso nella trattativa.

Trattenere 'Big Rom' pagando meno dei 12 milioni di euro, bonus inclusi, sborsati quest'anno sarebbe un bel colpo. Il belga, oltretutto, vuole ripagare l'Inter dell'investimento fatto già a partire da gennaio.