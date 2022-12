Calciomercato – Laudisa: “Kessié all’Inter? C’è un problema …”

Franck Kessié può davvero andare all'Inter nel calciomercato invernale, lasciando il Barcellona dopo pochi mesi? Il punto di Carlo Laudisa

Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', è intervenuto sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, collega e tifoso rossonero, per parlare dei temi principali del calciomercato in casa Milan. Ma si è soffermato anche su un ex rossonero, Franck Kessié, che i 'rumors' accostano all'Inter per gennaio.

"Credo che sia un argomento delicato. George Atangana si affretta a dire che lui sta bene a Barcellona, ma sinceramente non gli si crede. Quale sarà il suo futuro? Potrà essere davvero in Italia? Io intanto faccio notare che c'è un problema fiscale. Non basta un anno per godere degli sconti del Decreto Crescita. Dovrebbe stare in Spagna o comunque all'estero almeno per un altro anno. Non si può escludere, quindi, che possa fare un altro anno di prestito altrove prima di pensare di tornare in Italia", ha rivelato Laudisa sul tema.

Inter-Kessié, si può. Ma probabilmente non adesso ... — "In quel caso, non va dimenticato come l'Inter lo avrebbe voluto anche prima - la chiosa di Laudisa sul possibile ritorno dell'ivoriano nel nostro campionato - . C'è stato un momento in cui Inter e Milan, parlo della vecchia gestione, hanno pensato anche ad uno scambio. Poi non se ne fece nulla. Il ritorno di Kessié in Italia, sponda Inter, per non dire Juventus, non è da escludere per l'estate. Ma più facilmente per quella del 2024".