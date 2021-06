Calciomercato Inter – Incontro con gli agenti di Zappacosta

Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: Davide Zappacosta, rientrato a Londra dopo il prestito al Genoa, può finire in nerazzurro

Davide Zappacosta, classe 1992, ha disputato un'ottima stagione in Serie A con la maglia del Genoa. Non riscattato dal club di Enrico Preziosi, il terzino destro ex Roma e Torino ha fatto ritorno al Chelsea, società proprietaria del suo cartellino. Il giocatore, però, che di recente è stato anche accostato al Milan, potrebbe subito far ritorno nel campionato italiano. Sebbene ci possa avvenire sull'altra sponda dei Navigli.