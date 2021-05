Mercato Milan – Piace Zappacosta: concorrenza Atalanta e Inter

Le ultime sul mercato del Milan. Davide Zappacosta è finito nel mirino dei rossoneri. Ma c'è la concorrenza di Atalanta e Inter

Dopo le esperienza in prestito con Roma e Genoa, Davide Zappacosta ritornerà nuovamente al Chelsea a fine stagione. Dopo qualche annata di appannamento, l'esterno destro è ritornato a brillare con la maglia del Grifone, che vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione. Difficile immaginare tale scenario se arrivasse l'offerta di un club importante. Secondo quanto riferisce 'Il Secolo XIX' il Milan è uno dei club che lo ha messo sotto osservazione. Non solo i rossoneri: il giocatore piace anche ad Atalanta e Inter. Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino