Calciomercato Inter – Ecco l’alternativa a Kanté per Conte

CALCIOMERCATO INTER NEWS – Il primo rinforzo a centrocampo, per l’Inter, dovrebbe essere Arturo Vidal, ormai sempre più vicino. Il cileno sta risolvendo gli ultimi dettagli col Barcellona per svincolarsi e poi firmerà con i nerazzurri, che non si accontentano. Vogliono mettere a segno un colpo importante in mediana e il sogno è sempre N’Golo Kanté, del Chelsea. Il francese classe 1991 è la prima scelta di Antonio Conte, che lo ha allenato a Londra, ma i Blues chiedono almeno 80 milioni e dunque sembra una pista non percorribile.

Ecco perché si valutano alternative e la prima è Thomas, dell’Atletico Madrid. Classe 1993, sembra giunto alla fine dell’avventura in biancorosso. I Colchoneros, però, non hanno intenzione di fare sconti e per il ghanese chiedono i 50 milioni previsti dalla sua clausola rescissoria. Una cifra comunque più alla portata per l’Inter, che quindi potrebbe virare su Thomas per accontentare Conte sul mercato.

