Verso Shamrock Rovers-Milan – Attacco, allarme Ibrahimovic: le alternative

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ mette il punto sulla situazione in attacco del Milan in vista del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Il noto quotidiano parla di allarme Zlatan Ibrahimovic che, dopo l’amichevole contro il Vicenza, ha saltato anche quella contro il Brescia di ieri.

Lo svedese è alle prese con una contusione alla coscia destra che, evidentemente, sta facendo più fatica del previsto ad assorbirsi. Dal Milan filtra ottimismo sul suo impiego in Irlanda, ma le sue condizioni sono sotto osservazione. Guai a forzare la mano, bisogna limitare al minimo ogni eventuale rischio.

Ma non è il solo Ibrahimovic ad accendere l’allarme nell’attacco rossonero. Stefano Pioli dovrà fare a meno sia di Ante Rebic, che si porta avanti 3 giornate di squalifica in Europa dai tempi dell’Eintracht Francoforte, sia di Rafael Leao.

Il portoghese non è ancora tornato ad allenarsi dall’avvio della preparazione e, al momento, non ci sono ipotesi sul suo pieno recupero. Se Ibra non dovesse farcela, chi guiderà l’attacco del Milan? Non è un caso che Lorenzo Colombo stia avendo un minutaggio consistente in questo pre-campionato. Il giovane numero 29 è il giocatore che più somiglia al classe 1981, ma sembra difficile che Pioli possa impiegarlo dal primo minuto. Troppo giovane, forse, per una partita tanto delicata.

E allora ecco che potrebbe avanzare l’ipotesi Brahim Diaz. Lo spagnolo, esterno d’attacco o trequartista di ruolo, potrebbe giocare da ‘falso nueve’ in vista dell’impegno in Europa League. Una soluzione che guarda all’esperienza e alla capacità tecniche di un giocatore passato in pochi anni dal Manchester City al Real Madrid. Uno scenario che obbliga il Milan a porsi una domanda: davvero non serve un vice-Ibra? La riposta è affare della dirigenza rossonera…

