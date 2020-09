Calciomercato Inter – È fatta per Vidal: oggi giornata chiave

CALCIOMERCATO INTER – Sono diversi mesi, ormai, forse anni, che l’Inter insegue Arturo Vidal. Con il cileno ormai 33enne, finalmente, i nerazzurri sono riusciti a raggiungerlo. Si tratta ormai di aspettare solo qualche giorno. Nulla, in confronto alla lunga attesa. Antonio Conte l’ha voluto fortemente e da quando siede sulla panchina dell’Inter non ha lasciato passare sessione senza richiederlo. I nerazzurri, che già erano interessati in passato, hanno però dovuto aspettare di poter mettere a segno il colpo a zero per prenderlo.

Forse stanco per la grana Lionel Messi, il Barcellona ha rinunciato alla richiesta di 11 milioni per Vidal, che dunque oggi ha l’ultimo appuntamento per liberarsi dal club blaugrana. Non arriverà a Milano direttamente domani, ma i nerazzurri contano di accoglierlo intorno a metà settimana.

Si attende solo la rescissione ufficiale con il Barcellona. Il suo agente è al lavoro da giorni e ormai sembra aver raggiunto l’obiettivo. Dopodiché si metterà nero su bianco l’accordo già raggiunto tra Inter e giocatore. Vidal dovrebbe anche ottenere una buonuscita dal Barcellona. Si parla di circa 6 milioni, comprensivi dei premi che il club non ha pagato (2,4 milioni circa). Il Barça ha deciso di non opporre resistenza, perché ora è il momento di programmare la nuova stagione.

Ieri intanto Vidal si è allenato a parte insieme a Luis Suarez, anche lui in uscita con probabile destinazione Italia, sponda Juventus. Il Barça ha comunque smentito che i due siano fuori rosa. Per ora il cileno si allena regolarmente e con professionalità, postando foto sui social, comunque occupati dalla festa di compleanno della fidanzata. La sua vita privata è sempre molto movimentata, ma con Conte non ha mai avuto problemi.

Il tecnico pugliese è molto contento di questa scelta: finalmente riavrà il suo incursore nell’aria avversaria dal centrocampo. Tutt’altra cosa rispetto a Nicolò Barella o Matias Vecino, spesso usati la scorsa stagione. Alla Juve, con Conte, il centrocampista ex Bayer Leverkusen è arrivato a segnare fino a 18 gol. Sa sfruttare gli spazi e Conte sa sfruttarlo al meglio. Lui mezzala con Barella e magari N’Golo Kante, se il Chelsea permette, al centro sarebbe uno schieramento di tutto rispetto, soprattutto con Stefano Sensi e Christian Eriksen come alternative. Se arriva Kanté, per il quale servono comunque 80 milioni, addio a Marcelo Brozovic, altrimenti il croato resterebbe. L’alternativa sarà comunque Roberto Gagliardini. Intanto l’Inter si gode Vidal, per il resto ci sarà tempo.

