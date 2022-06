Calciomercato Inter – Dybala, non c’è accordo: diminuisce l’ottimismo

Paulo Dybala è un obiettivo di calciomercato dell'Inter. Per la 'Joya', però, ancora nessun accordo raggiunto. La priorità è Romelu Lukaku

Daniele Triolo

Paulo Dybala, classe 1993, svincolatosi dalla Juventus, è come noto un obiettivo di calciomercato dell'Inter per quest'estate. Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha già ricevuto Jorge Antun, procuratore della 'Joya', presso la sede dell'Inter per presentare una proposta all'attaccante argentino.

Calciomercato Inter, Dybala si allontana? Il punto

Se, però, si sta scaldando sempre di più la pista che dovrebbe riportare Romelu Lukaku, priorità dell'Inter, a vestire nuovamente la maglia nerazzurra, per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola starebbe diminuendo l'ottimismo nella trattativa per Dybala.

Anche ieri, infatti, non si sono registrati contatti con l'entourage dell'ex juventino. Manca ancora l'accordo economico tra le parti. Non è escluso che qualche club possa inserirsi. Alcuni 'rumors', ieri, parlavano anche del Milan. Capiremo qualcosa in più nei prossimi giorni.