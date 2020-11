Calciomercato Inter – Due inglesi su Eriksen: c’è un’ipotesi scambio

Futuro incerto per Eriksen

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Il futuro di Christian Eriksen sembra essere sempre più lontano dall’Inter: per lui due ipotesi dall’Inghilterra e non solo. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, anche Manchester United ed Arsenal sarebbero infatti sulle tracce del giocatore danese. I ‘Red Devils’ in particolare starebbero pensando di proporre uno scambio ai nerazzurri: nella trattativa potrebbe rientrare il centrocampista brasiliano Fred, con l’Inter che è a caccia di un profilo di questo tipo. Sulle sue tracce anche il PSG, che avrebbe proposto Leandro Paredes come contropartita. Occhio, infine, al Milan visto che Eriksen non disprezzerebbe l’opportunità di restare nel capoluogo lombardo.

IL MILAN VOLA, ELLIOTT AIUTA: NUOVO BUDGET A DISPOSIZIONE >>>