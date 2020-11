Calciomercato Napoli – Scoop: Ibrahimovic si era offerto

CALCIOMERCATO NAPOLI – Mancano poche ore al match di stasera tra Napoli e Milan. Prima, arrivano clamorose voci di un retroscena di mercato. Stasera Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente in campo con la maglia del Milan, ma sarebbe potuto essere al contrario. Secondo quanto rivela Ciro Venerato, infatti, lo svedese si era offerto ai partenopei prima di firmare col Milan. Per ben due volte. In entrambi i casi, però, sarebbe stato Aurelio De Laurentiis a non prendere in considerazione l’ipotesi. Ibra avrebbe voluto molto mettersi alla prova in azzurro, già dai primi anni in Italia ha sempre apprezzato la piazza, anche perché ha sempre amato Diego Maradona, di cui aveva il poster in camera. In occasione dell’addio al calcio di Ciro Ferrara disse di voler diventare re di Napoli e nuovo Maradona. Però poi la storia è andata diversamente…

