Calciomercato – L’Inter chiede tempo a Dybala, si inserisce il Marsiglia

L'Inter sembra aver allentato la presa su Paulo Dybala: c'è chi prova ad approfittarne, come il Marsiglia, ultima pretendente per l'argentino

L'Inter sembra aver allentato la presa su Paulo Dybala: c'è chi prova ad approfittarne, come il Marsiglia, ultima pretendente per l'argentino. Una lista lunghissima di squadre interessate, nella quale figura anche il Milan. I rossoneri, al momento sono tiepidi su Dybala. Solo qualche sondaggio e qualche colloquio esplorativo. Qualora, però, l'argentino ex Juventus dovesse abbassare le sue pretese d'ingaggio, i rossoneri sarebbero sicuramente in prima fila. Al momento il Milan pensa più a Charles De Ketelaere come soluzione sulla trequarti e a Hakim Ziyech sull'esterno destro.