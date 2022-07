Inter, Marotta: “Dybala era un’opportunità, ma siamo a posto in attacco”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato della scorsa stagione, ma soprattutto dell'interesse per Paulo Dybala

Beppe Marotta , amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato parole importanti su Paulo Dybala , accostato anche al Milan sul calciomercato. Dichiarazioni che sanno di passo indietro nei confronti dell'argentino. Non poteva mancare un riferimento sul piazzamento alle spalle del Milan Campione d'Italia nella scorsa Serie A. Queste le dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.

"Oggi simbolicamente siamo alla griglia di partenza di una nuova stagione sportiva, ma prima di parlare del presente e del futuro volevo fare un brevissimo accenno a un consuntivo della stagione passata. La definirei agrodolce: la nostra bacheca si è arricchita di due trofei importanti, con un po' di amarezza per quel secondo posto che dimostra come nel calcio la differenza sia minima tra chi vince e chi non vince".