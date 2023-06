Calciomercato Inter – Su Brozovic piomba l’Al-Nassr di Ronaldo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in uscita dell'Inter, ha spiegato come l'Al-Nassr, squadra araba in cui milita Cristiano Ronaldo, sta seriamente pensando di fare un'offerta ai nerazzurri per Marcelo Brozovic. La prossima settimana potrebbe portare novità in tal senso.