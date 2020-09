Calciomercato – Il retroscena: “Maradona è stato ad un passo dal Milan!”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sapevate che Diego Armando Maradona poteva vestire la maglia del Milan? E’ questo l’incredibile retroscena svelato da Guillermo Coppola, ex agente dell’argentino. Berlusconi voleva davvero portare Maradona a Milanello.

Il retroscena su Maradona

Ecco le parole di Guillermo Coppola al programma Presión Alta di Tyc Sports: “Il Milan aveva Van Basten, Gullit e Arrigo Sacchi come allenatore in quel momento, ma Claudia Villafañe (l’ex moglie)ha detto a Diego, quando ho parlato loro della proposta, che non avrebbe mai potuto lasciare il Napoli.Tale era l’aspettativa creata che il giorno dopo, all’allenamento del Napoli, c’erano il doppio dei giornalisti del solito”.

