L'attaccante italiano, classe 1997, lascerà il Liverpool dopo appena una stagione poiché non rientra nei piani del manager Arne Slot, che lo ha utilizzato in soli 466' nell'ultima stagione, diluiti, per giunta, in 14 presenze in tutte le competizioni (2 gol e 2 assist lo 'score' per il giocatore della Nazionale Italiana).