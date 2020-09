Calciomercato – Il futuro di Mario Balotelli: ecco le due possibilità

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Dopo aver rescisso il contratto con il Brescia, Mario Balotelli cerca squadra.

Il suo procuratore, Mino Raiola, è al lavoro per trovargli una destinazione adatta. In questo momento, le ipotesi più accreditate per il futuro di Balotelli sono due: Genoa e Maiorca. Qualora Balotelli andasse al Genoa, ritroverebbe un altro ex Milan, Mattia Destro. A quel punto la coppia d’attacco dei Grifoni potrebbe essere formata da due ex rossoneri, sebbene il secondo non è un titolare inamovibile.

Per Super Mario sembra invece sfumata l’ipotesi Besiktas, che era davvero ad un passo dall’attaccante alcune settimane fa.

