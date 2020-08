Calciomercato – Dalla Turchia: Balotelli ad un passo dal Besiktas

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Alcuni giorni fa lo davano molto vicino al Cluj, ora invece Mario Balotelli si avvicina al Besiktas. Il club turco – secondo il portale ‘Fotomac’ – potrebbe convincere l’ex attaccante del Brescia a vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Conferme arrivano anche da Nicolò Schira.

Nel frattempo le parti continuano a lavorare per trovare un eventuale accordo: la partecipazione ai preliminari di Champions League può convincere il numero 45 a trasferirsi in Turchia. Il Besiktas ha salutato alcune settimane fa Kevin Prince Boateng, altro ex Milan.

