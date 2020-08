Calciomercato Brescia – Balotelli in trattativa col Cluj

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Mario Balotelli è pronto a ripartire dalla Romania. In particolare il 29enne attaccante, ormai ex Brescia, sarebbe in trattativa con il Cluj, club neo campione della prima divisione romena e che affronterà il preliminare di Champions League a settembre.

Fermo dallo scorso 9 marzo, Balotelli non è stato mai impiegato dal Brescia dopo il lockdown, venendo messo fuori rosa per alcune divergenze col club lombardo. Avendo fallito anche con la maglia delle Rondinelle, ora Mario – come riporta il portale ‘Look Plus’ – potrebbe ripartire dal non troppo allettante campionato romeno.

