Calciomercato Milan – L’Inter a gennaio chiese Kessie: il rifiuto dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan a gennaio ha detto no ad un’offerta dell’Inter per Franck Kessie. Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, lo scorso gennaio Antonio Conte aveva indicato il centrocampista come possibile rinforzo per la mediana nerazzurra. I dirigenti dell’Inter avevano proposto uno scambio al Milan con Roberto Gagliardini o Matias Vecino. Proposta non convincente per il Milan, che per il proprio centrocampista voleva solo cash.

