Calciomercato, Hojlund vicino al Milan? Ecco come stanno davvero le cose

Rasmus Hojlund potrebbe trasferirsi dal Manchester United al Milan in questa finestra di calciomercato. Ma i negoziati non sono bene avviati
In mattinata si è sparsa la voce che vedeva Rasmus Hojlund a un passo dal Milan in questa finestra di calciomercato. Secondo le indiscrezioni, infatti, i rossoneri avevano trovato l'accordo con il Manchester United e mancava soltanto il placet dell'attaccante all'offerta di stipendio del club di Via Aldo Rossi.

Le cifre? Prestito oneroso, 5-6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni di euro. Un importo che, con i bonus, sarebbe potuto arrivare fino a 50. Al giocatore, uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione. Ma per Orazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset' esperto di calciomercato, le cose non starebbero propriamente così.

"Situazione Hojlund: il Milan, tramite intermediari, ha sondato il terreno con il Manchester United per capire condizioni e fattibilità", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'.

"I rossoneri vogliono il prestito con diritto. Lo United apre alla formula ma chiede almeno 50 milioni di euro per il diritto. Ad oggi, nessun contratto diretto tra il Milan e l’entourage dell’attaccante". La vicenda, insomma, non sembra poi essere così prossima al vedere una conclusione, di qualunque tipo essa sia.

