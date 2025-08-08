Calciomercato, Hojlund vicino al Milan? Ecco come stanno davvero le cose

Rasmus Hojlund potrebbe trasferirsi dal Manchester United al Milan in questa finestra di calciomercato. Ma i negoziati non sono bene avviati

In mattinata si è sparsa la voce che vedeva Rasmus Hojlund a un passo dal Milan in questa finestra di calciomercato. Secondo le indiscrezioni, infatti, i rossoneri avevano trovato l'accordo con il Manchester United e mancava soltanto il placet dell'attaccante all'offerta di stipendio del club di Via Aldo Rossi.