Calciomercato, Hojlund vicino al Milan? Ecco come stanno davvero le cose

"Situazione Hojlund: il Milan, tramite intermediari, ha sondato il terreno con il Manchester United per capire condizioni e fattibilità", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'.
"I rossoneri vogliono il prestito con diritto. Lo United apre alla formula ma chiede almeno 50 milioni di euro per il diritto. Ad oggi, nessun contratto diretto tra il Milan e l’entourage dell’attaccante". La vicenda, insomma, non sembra poi essere così prossima al vedere una conclusione, di qualunque tipo essa sia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA