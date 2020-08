Calciomercato Genoa – Pato è il sogno per l’attacco

ULTIME NOTIZIE MERCATO GENOA – Nei giorni scorsi l’indiscrezione: la priorità di Alexandre Pato è quella di ritornare in Italia. Il brasiliano, dopo aver lasciato il Milan, ha optato per una carriera ‘giramondo’, vestendo le maglie di Villarreal, Chelsea, San Paolo, Corinthians e Tianjin Quanjian.

Adesso la nostalgia del ‘Bel Paese’ è tanta e il Genoa prova ad approfittarne. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, infatti, Pato costituisce un vero sogno di mercato per i rossoblù del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano. In attesa di capire chi sarà l’allenatore, dunque, si pensa già al mercato in entrata.

