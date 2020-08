Calciomercato – Ex Milan, Pato vuole ritornare in Italia: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Attenzione all’indiscrezione lanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo il quale Alexandre Pato avrebbe dato la priorità al ritorno in Italia per quanto riguarda il suo futuro. L’ex attaccante del Milan, dopo i continui infortuni, ha lasciato i colori rossoneri nel 2013, ritornando in patria al Corinthians. Poi un lungo girovagare, dall’Inghilterra alla Spagna, passando per la Cina. Adesso, a 31 anni, il ‘Papero’ ha voglia di misurarsi ancora nel massimo campionato italiano. Difficile pensare ad un ritorno al Milan, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

