Calciomercato invernale, le date di apertura e chiusura a gennaio 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come la sessione invernale di calciomercato , quella prevista per il mese di gennaio 2024 , aprirà i battenti il prossimo martedì 2 gennaio 2024 . Da quel momento le società italiane potranno depositare ufficialmente i contratti dei nuovi giocatori acquistati e allo stesso tempo cedere cartellini di calciatori.

La chiusura del calciomercato invernale è invece prevista per mercoledì31 gennaio 2024 alle ore 20:00. A quel punto saranno, dunque, possibili solo affari in uscita fino alla chiusura dei mercati esteri eventualmente coinvolti. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>