Calciomercato Gennaio 2021: apertura, chiusura e regole / News

Calciomercato Gennaio 2021, tutto quello che c’è da sapere

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NEWS – Sarà un sessione di mercato completamente diversa dalle altre. Il Covid-19 ha pesantemente influito nelle economie dei club, che dovranno fare di necessità virtù per sistemare le rispettive rose. Per dirla alla Paolo Maldini, ‘un calciomercato creativo’, che però non mancherà dei soliti colpi di scena a cui siamo stati abituati negli ultimi anni.

Apertura e chiusura

Il mercato di gennaio inizierà ufficialmente il 4 Gennaio 2021. Il giorno di chiusura, innanzitutto, registrerà la prima novità di quest’anno. Non si chiuderà il 31 gennaio, come di consueto, ma il 1° febbraio alle ore 20, orario dopo il quale sarà impossibile intervenire sui nuovi contratti. La solita eccezione c’è sempre: qualora un calciatore fosse svincolato, potrebbe essere tesserato anche dopo la data sopra indicata.

Una particolare deroga

Ma c’è un’ulteriore novità da non sottovalutare: nella fattispecie, la possibilità di cambiare maglia per la terza volta in un solo anno. Qualora un calciatore avesse iniziato la stagione con una maglia, cambiando squadra successivamente, può farlo nuovamente anche a gennaio. Tutto ciò, in precedenza, non era consentito.

