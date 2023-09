Curiosità, Ibrahimovic al Frosinone! Con un ma … non è lui!

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bayern Monaco per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Arijon Ibrahimovic. Il centrocampista classe 2005 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione ", recita la nota ufficiale della società presieduta da Maurizio Stirpe .

Una curiosità interessante, dunque, coinvolge la Serie A: nel primo campionato dopo il ritiro di Zlatan, il giovane Arijon prende idealmente il suo posto nel torneo, partendo da una 'piccola', con l'auspicio di ripercorrere le orme del suo più celebre quasi omonimo. E pensare che i due non sono neanche parenti alla lontana ... Milan, già prenotato il centravanti per il 2024 >>>

