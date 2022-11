Calciomercato Milan – Intrecci con la Juventus: sul piatto Dalot

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di rinforzi difensivi nel prossimo calciomercato. Si perché la squadra ha già subito parecchi gol in stagione, in pieno contrasto con l'andamento della scorsa. Il reparto è più volte sembrato in difficoltà e in stato confusionario. Per questo nella prossima sessione di gennaio si potrebbero cercare dei profili adatti alla fase difensiva di Stefano Pioli.