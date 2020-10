Calciomercato Fiorentina – L’ex Milan sarà il sostituto di Chiesa

Deulofeu torna in Italia?

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – In casa Fiorentina a tenere banco è sempre il futuro di Federico Chiesa. Nelle ultime ore l’interesse del Milan è stato smentito categoricamente, con la Juventus unica pretendente al classe 1997. Situazione in aggiornamento, ma l’esterno d’attacco può davvero partire in questi ultimi infuocati giorni di mercato. Qualora questo dovesse accadere, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Fiorentina si butterebbe a capofitto su Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è di proprietà del Watford, club inglese retrocesso in seconda divisione lo scorso anno. Per il classe 1994 si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo l’esperienza al Milan da gennaio a giugno 2017.

