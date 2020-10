Calciomercato Fiorentina – Preso Martínez Quarta. Libera Milenkovic?

Calciomercato Fiorentina: arriva Martínez Quarta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Lucas Martínez Quarta, classe 1996, difensore centrale argentino, è un nuovo difensore della Fiorentina. Manca soltanto l’ufficialità del club gigliato. Dopo aver svolto le visite mediche, ieri, con il club viola, Martínez Quarta, che piaceva anche al Milan, ha firmato stamattina il suo contratto con la società presieduta da Rocco Commisso. Bel colpo per Giuseppe Iachini. Il giocatore arriva dal River Plate. Che possa liberare Milenkovic? Il Milan ora è forte su Rudiger e Kabak, ma non è da escludere a priori che possa fare un ultimo tentativo per il difensore serbo. E’ sfumato invece Federico Chiesa LEGGI QUI LE CIFRE DELLA SUA CESSIONE ALLA JUVENTUS >>>